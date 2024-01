Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool zum Saisonende. Die Gründe erklärt er in einem emotionalen Video. Der Schritt kommt für viele überraschend. So reagieren die Nutzer im Netz auf den Abschied.

Er ist für viele seit vielen Jahren das Gesicht des FC Liverpool: Fußballtrainer Jürgen Klopp. Jetzt aber hat der 56-Jährige verkündet, dass er zum Saisonende als Teammanager des englischen Traditionsklubs aufhört.

„Mir geht die Energie aus. Ich wusste schon länger, dass ich es irgendwann ankündigen muss. Ich weiß, dass ich den Job nicht immer und immer wieder machen kann“, sagte er in einem Video, das der aktuelle Tabellenführer der Premier League am Freitag veröffentlichte.

Das sagt das Netz zu Klopps angekündigtem Abschied

Die deutsch- sowie englischsprachigen Nutzer auf X (ehemals Twitter) sind natürlich traurig – oder „heartbroken“.

Müssen sich erstmal von der Nachricht „recovern“, also erholen.

Allerdings ist das Verständnis für den Schritt des früheren Meistertrainers von Borussia Dortmund groß, wie dieser Post zeigt:

Viele mögen den Coach – auch wegen seiner Authentizität.

Ein anderer X-Nutzer fragt, wie viel man in seiner Karriere richtig machen kann:

Klopp hatte im April 2022 seinen Vertrag in Liverpool vorzeitig bis 2026 verlängert. Beim Club war er seit Oktober 2015 und gewann unter anderem 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft. Verständlich also, dass einige auch überrascht sind ...

... und die Nachricht nicht unbedingt der Start in den Tag ist, den sie sich erhofft hatten.

Logisch natürlich auch, dass sich jetzt viele den Coach zurück beim BVB wünschen – wie dieser X-Post zeigt.

Oder dieser hier:

Auch beim 1. FSV Mainz 05, wo Klopp acht Jahre lang arbeitete, wünscht man sich den Coach zurück.

Natürlich wird Klopps Name nun auch wieder im Zusammenhang mit einem möglichen Job als Bundestrainer genannt. Das würden sich viele Fans wünschen.

Für diesen hier wäre Klopp der Grund, sich mal wieder für die Nationalmannschaft zu begeistern.

Einige sind sich sicher, dass der Vertrag mit dem DFB so gut wie unterschrieben ist.

Natürlich wird das Thema auch direkt in Memes verarbeitet.

Muss der aktuelle Bundestrainer Julian Nagelsmann etwa zittern?

Allerdings finden auch einige Fans die Diskussionen um Klopp als Bundestrainer nicht gut:

Andere hingegen diskutieren schon über einen Nachfolger bei Liverpool für den 56-Jährigen. Vielleicht wäre Nagelsmann ja ein Kandidat?

Aktuell steht Klopp allerdings noch bei Liverpool unter Vertrag, führt mit seinem Team die Tabelle der Premier League an, steht im Ligapokal-Finale, im Achtelfinale der Europa League und in der vierten Runde des FA Cups.

Er könne verstehen, dass „es für viele Menschen in diesem Moment ein Schock ist, wenn man es zum ersten Mal hört“, sagte er in dem Video und richtete sich direkt an die Fans. „In all den Jahren sind der Respekt und die Liebe gewachsen. Das Mindeste, was ich euch schulde, ist die Wahrheit - und das ist die Wahrheit.“