José Mourinho Trainer von Manchester United sorgt für Eklat

Von red/sid 28. August 2018 - 10:52 Uhr

José Mourinho steht bei Manchester United unter Druck. Foto: AFP

José Mourinho hat bei einer Pressekonferenz erneut für große Aufregung gesorgt. Nach der deutlichen 0:3-Niederlage gegen Tottenham Hotspur griff der Coach von Manchester United die Pressevertreter verbal an.

Manchester - Star-Teammanager José Mourinho hat in der englischen Premier League erneut für Misstöne gesorgt. Nach der 0:3-Pleite des Rekordmeisters gegen Tottenham Hotspur reagierte der 55-Jährige auf der anschließenden Pressekonferenz äußerst gereizt und verließ vorzeitig das Podium.

„Wie war das Ergebnis heute?“ raunzte Mourinho einen Journalisten an und streckte dabei drei Finger in die Höhe. Dann fügte er wutschnaubend hinzu: „Aber was bedeutet das noch? Drei Meistertitel, die ich gewonnen habe. Ich habe mehr Meistertitel gewonnen als alle anderen 19 Trainer zusammen. Ich drei, die zwei.“ Anschließend verabschiedete er sich mit den Worten: „Respekt, Respekt, Respekt“.

Manchester United hatte zum Abschluss des dritten Spieltages seine zweite Saisonniederlage kassiert und war auf Platz 13 zurückgefallen.