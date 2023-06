1 Johnny Depp als Jack Sparrow in "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten" (2011). Foto: imago images/Mary Evans

"Fluch der Karibik 6" soll laut Walt Disney Pictures bald grünes Licht bekommen. Ob mit oder ohne Johnny Depp als Captain Jack Sparrow, dazu will sich Disney-Chef Sean Bailey (noch) nicht festlegen.









Kehrt Johnny Depp (59) noch einmal als Jack Sparrow zur "Fluch der Karibik"-Reihe zurück? Diese Frage schwelt seit Jahren. In einem neuen Interview mit der "New York Times" hat sich nun Sean Bailey (53) dazu geäußert - beziehungsweise beredt geschwiegen. In der Causa Depp wolle er sich "zu diesem Zeitpunkt nicht festlegen", sagte der Chef der Walt Disney Studios Motion Picture Production. Kein klares Dementi also.