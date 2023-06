Johannesgarten in Botnang

1 Könnte Platz für fünf Kita-Gruppen bieten: Das Gelände Johannesgarten. Dafür setzen sich unter anderem ein (von links): Thomas Held und Claudia Meinicke von der evangelischen Kirchengemeinde, Vater Philipp Nückel mit Sohn Oskar, Vereinsvorstand Henri Thomee, Waldorfpädagogin Sara Koenen und Mutter und Architektin Julia Keinarth-Uhland. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

In Stuttgart-Botnang soll auf dem ehemaligen Waldheimgelände eine Kita für 82 Kinder entstehen, aber der Prozess stockt. Das Beispiel zeigt, warum nicht nur der Personalmangel die Kita-Krise befeuert. Sondern auch der Ämterdschungel in Stuttgart.









Wenn alles so gelaufen wäre wie geplant, würde Oskar jetzt als eines von 82 Kitakindern durch den Johannesgarten in Botnang toben. Würde vielleicht hinter dem Mammutbaum verstecken spielen, die lange hölzerne Rutsche hinuntersausen, im Schatten der hohen Buchen, Ahorne und Birken vespern, in der alten Werkstatt Fantasiegebilde zusammenbasteln.