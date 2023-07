1 Der Preiskampf um Lenksysteme hat deutlich zugenommen, heißt es bei Bosch. Die Beschäftigten müssen nun um ihre Arbeitsplätze bangen. Foto: Bosch/Vario

Stuttgart - „Die Mitarbeiter befinden sich in einer Schockstarre“ – so charakterisiert Roland Hamm, der Erste Bevollmächtigte der IG Metall in Schwäbisch Gmünd, die Stimmung auf der Betriebsversammlung von Bosch Automotive Steering (Lenksysteme). Einen Tag zuvor haben die rund 5000 Beschäftigten am Standort Schwäbisch Gmünd von der Geschäftsleitung erfahren, dass weitere 1000 Arbeitsplätze gestrichen werden sollen. Je zur Hälfte sollen Produktion sowie Verwaltung, Vertrieb und Entwicklung betroffen sein. „Es herrscht Sprachlosigkeit und Fassungslosigkeit“, sagt Hamm.