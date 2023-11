Jimmy Carter bei Trauerfeier für Rosalynn: „Wie wundervoll du bist“

Als Jimmy Carter 2002 den Friedensnobelpreis bekam, wurde er gefragt, was aufregender gewesen sei – der Nobelpreis oder die Ernennung zum Präsidenten? Carters Antwort: „Als Rosalynn sagte, dass sie mich heiraten würde - ich glaube, das war das Aufregendste.“ Jimmy und Rosalynn Carter – das war eine große Liebesgeschichte.

Und so begleitete der 39. US-Präsident seine verstorbene Frau nun auch auf ihrem letzten Weg. Sichtlich von Krankheit und Alter gezeichnet ließ sich der 99-Jährige am Dienstag im Rollstuhl, zugedeckt mit einer Decke in die Glenn Memorial Church in Atlanta schieben, wo die Trauerfeier für Rosalynn Carter abgehalten wurde. Carter selbst wird in seinem Zuhause im kleinen Örtchen Plains palliativ behandelt. Der Ex-Präsident machte schon vor vielen Jahren öffentlich, dass er an Krebs leidet.

Weil er selbst nicht in der Lage war, bei der Trauerfeier zu sprechen, las seine Tochter Amy Lynn in dem Gottesdienst einen Liebesbrief vor, den Jimmy Carter Rosalynn vor 75 Jahren geschickt hatte, als er in der US-Marine diente: „Mein Liebling, jedes Mal, wenn ich von dir getrennt bin und zurückkehre, bin ich außer mir vor Freude zu sehen, wie wundervoll du bist“, schrieb Carter damals. „Während ich weg bin, versuche ich mich davon zu überzeugen, dass du nicht so süß und schön bist und sein kannst, wie ich es in Erinnerung habe. Aber wenn ich dich sehe, verliebe ich mich wieder neu in dich. Kommt dir das seltsam vor? Mir nicht.“

Jimmy Carter ist der am längsten lebende Präsident in der Geschichte der USA. Der demokratische Politiker aus Georgia war von 1977 bis 1981 US-Präsident. Die Carters waren 77 Jahre lang verheiratet.

Zwei Mal, sagte Carter-Sohn Chip in dem Trauergottesdienst für seine Mutter, habe Jimmy Rosalynn bitten müssen, sie zu heiraten. Beim zweiten Mal sagte sie ja, erbat sich aber ein „Leben voller Abenteuer.“ „Das“, habe sein Vater geantwortet, „sei machbar.“ Er hat Recht behalten.