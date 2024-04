Stuttgarter Kickers in Frankfurt und gegen VfB II im Livestream verfolgen

1 Die Kickers mit Kapitän Kevin Dicklhuber spielen eine starke Regionalliga-Saison. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Kickers liefern sich in der Regionalliga ein spannendes Aufstiegsrennen. Die nächsten beiden Partien in Frankfurt und gegen den VfB Stuttgart II übertragen wir für Sie live und in Farbe.











Die Stuttgarter Kickers spielen nach fünf Jahren in der Oberliga als Aufsteiger in die Fußball-Regionalliga eine überragende Saison. Gelingt den Blauen sogar der Durchmarsch in die dritte Liga? Die Euphorie beim Kickers-Anhang ist groß, regelmäßig strömen über 5000 Zuschauer ins Gazi-Stadion auf der Waldau und fünf Spieltage vor Saisonende hat die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal noch alle Chancen, den Sprung nach oben zu schaffen.