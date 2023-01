1 In einer langen Schlange, die sich kreuz und quer über das Dorotheenquartier zieht, warten Teenies, bis sie bei Jessie Bluegrey in der Buchhandlung dran sind. Foto: /Screenshot

Sie liebt Kakao, warnt vor Essstörungen und gibt Tipps, wie man sein Leben „endlich unter Kontrolle bringt“: Jessie Bluegrey, mit 2,5 Millionen Followern ein Star bei Tiktok, sorgt für einen äußerst disziplinierten Ansturm ihrer jungen Fans im Dorotheenquartier.















Ihre Mama habe versprochen, „ich besuch’ dich, wenn niemand zu deiner Signierstunde nach Stuttgart kommt“, erzählt Tiktok-Star Jessie Bluegrey aus Lahr in einem ihrer kurzen Filme. Von wegen – niemand kommt! Gestopft voll ist das Dorotheenquartier, da die junge Influencerin bei Hugendubel ihr erstes Buch „Das reizend kreative Bullet Journal – Bring dein Leben endlich unter Kontrolle“ vorstellt.

Der Ansturm ist groß, aber trotzdem bleibt alles geordnet. Etwa 1000 Teenies (viele werden von ihren Eltern begleitet) stellen sich in einer immer weiter wachsenden Schlange an, die sich kreuz und quer, hin und her, aber äußerst diszipliniert durchs Viertel zieht – von einem Chaos ist trotz der vielen Fans nichts zu spüren.

Es soll eine zweite Signierstunde geben, weil viele leer ausgingen

Die Buchhandlung hat 100 Plätze via Online angeboten – die waren rasch alle ausgebucht. „Der hohe Andrang traf die Autorin, den Verlag ihres Buches und das Filialteam unerwartet“, teilt Cristina Herrmann, die Münchner Unternehmenssprecherin von Hugendubel mit. Mit dieser „herausfordernden Situation“ sei man „optimal und umsichtig“ umgegangen. Die Türen habe man vorsichtshalber geschlossen. „Für zukünftige Veranstaltungen wird Security-Personal eingesetzt werden“, so Cristina Herrmann.

Weil viele Fans leer ausgingen und kein Autogramm bekommen konnte, plant Hugendubel eine zweite Signierstunde mit Jessie Bluegrey, wie die Unternehmenssprechern unserer Zeitung mitteilt. Der Termin stehe aber noch nicht fest.

„Da gibt’s einen Käsekuchen, den würde ich sofort heiraten“

Die Leute von Hugendubel sind begeistert. Kommt nicht alle Tage vor, dass eine so junge Autorin einen fulminanten Bestseller hinlegt, wie das momentan sonst nur Michelle Obama, die frühere First Lady der USA, und Prinz Harry schaffen. Ihr Buch hat Jessie Bluegrey „zum Mitmachen“ konzipiert. Man kann kreativ mitmalen, sich motivieren lassen, die eigenen kreativen Seiten zu entdecken. Mit zweieinhalb Millionen Followern zählt die Debütantin in der Bücherwelt zu den erfolgreichsten Influencerinnen in Deutschland. Ihre Sprüche, die sie meist frech und leicht rotzig, aber doch mit einem Lächeln raushaut, kommen vor allem bei jungen Schülerinnen sehr gut an. So verrät Jessie Bluegrey etwa, dass sie für einen guten Kakao alles tut und dass es einen Käsekuchen gibt, den sie „sofort heiraten“ würde.

Ihr Tipp: „Redet immer mit euren Eltern!“

Offen spricht die Influencerin darüber, wie sie ihre Essstörung überwunden hat. „Mit 13 hab ich angefangen, Essen zu hassen“, berichtet sie und nennt die ungesunden Gewohnheiten aus Teenagerzeiten. Zu sehr sei sie auf ihr Gewicht fixiert gewesen. „Oft habe ich nur einen Apfel am Tag gegessen“, erzählt sie, „für die Schule war ich damit zu schwach und ließ mich oft krankschreiben.“ Ihren Fans rät Jessie Bluegrey: „Passt auf euch auf, und redet immer mit euren Eltern!“

Was den Erfolg der jungen Autorin ausmacht? „Sie sprüht vor Kreativität und Individualität“, heißt es bei ihrem Verlag, der Edition Michael Fischer, „mit ihren zahlreichen Clips und Videos fesselt sie ihre Fans und überzeugt mit ihrer natürlichen, nahbaren und sympathischen Art.“ Sie verfüge eine starke Reichweite bei TikTok als @jessiebluegrey und habe mit ihrem Bullet Journal ein populäres Thema besetzen, „das gerade in den sozialen Netzwerken und in der jungen Zielgruppe bestens ankommt“. Das Bullet Journal ist ein individueller, persönlicher Begleiter in Form eines selbst zu gestaltenden Notizbuches.