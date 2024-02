1 Calvin Kleinen, Jenny Elvers und Ben Tewaag werden sich zusammen mit diversen anderen Promis in den "Kampf der Realitystars" begeben. Foto: © RTLZWEI - Luis Zeno Kuhn

23 Promis werden auch dieses Jahr wieder um den Titel "Realitystar 2024" und 50.000 Euro Preisgeld kämpfen. Jetzt steht fest, welche berühmten Kandidaten in der fünften Staffel "Kampf der Realitystars" teilnehmen werden.











Der "Kampf der Realitystars" geht in eine neue Runde: Jetzt steht fest, welche Stars der neue "Realitystar 2024" werden wollen. Wie der Sender RTLzwei am Dienstag verkündet hat, werden insgesamt 23 Kandidaten und Kandidatinnen am Star-Strand in Thailand um den Titel kämpfen.