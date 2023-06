1 Jennifer Lopez hat sich eine neue Sommerfrisur gegönnt. Foto: Image Press Agency/ImageCollect

Jennifer Lopez hat mit einer neuen Frisur den Sommer eingeleitet. Auf Instagram zeigt sie sich mit Beach-Waves und längerem Pony. Nur ihre bekannte goldbraune Haarfarbe blieb unverändert.









Neuer Look für Superstar Jennifer Lopez (53). Die Musikerin und Schauspielerin präsentierte am Freitag via Instagram ihren Fans eine neue Sommer-Frisur. Mit augenbrauenlangem Pony und lockeren Beach-Waves blickt sie gewohnt lasziv in die Kamera und schreibt dazu: #ThisIsMeNow, übersetzt "Das bin ich jetzt", in Anspielung auf ihr gleichnamiges neues Album. An ihrer typischen goldbraunen Haarfarbe änderte sie hingegen nichts. In dem Post erwähnte sie auch ihren Hairstylisten Lorenzo Martin, der offenbar für ihren neuen Look verantwortlich war.