8 Gregory Porter wird das Publikum wieder mit seiner Stimme umschmeicheln . Foto: Jazz Open/Erik Humphrey

Das Stuttgarter Festival Jazz Open geht mit Stars wie Herbie Hancock und Sting and den Start – und hat daneben einige Künstler im Programm die man nicht verpassen sollte.















Wie wird sie diesmal werden, die bewährte Melange aus Jazz und Pop, die das Festival Jazz Open traditionell bietet? An großen Namen herrscht jedenfalls kein Mangel: Herbie Hancock, Gregory Porter, Joe Jackson, Jamie Cullum, Stanley Clarke, John Legend und Sting stehen auf dem Programm im Ehrenhof am Neuen Schloss sowie im Innenhof des Alten Schlosses, dessen magische Sommerstimmung das Publikum regelmäßig verzaubert.

Im Jazzclub Bix hab es schon viel zu entdecken

Flankiert werden die Zugpferde von einigen weniger bekannten Musikerinnen und Musikern, deren Konzerte sich in der Vergangenheit oft als Festival-Höhepunkte entpuppten. In der Spardawelt am Hauptbahnhof treten oft hochkarätige Jazzmusiker auf. Und der Jazzclub Bix am Leonhardsplatz, schon lange das heimliche Herz von Jazz Open, wird während des Festivals immer wieder zum Ort großer Entdeckungen.

Das dürfte in diesem Jahr nicht viel anders sein. Was also könnte sich lohnen, wo sollte man hingehen? Wir haben sieben Künstler ausgewählt, deren Konzerte besondere Erlebnisse zu werden versprechen.