Dass die Fantastischen Vier zu den allerbesten Livebands der Republik zählen, ist nicht neu. Wie Smudo, Thomas D., Michi Beck und And.Ypsilon am Mittwoch von 21.01 bis 22.39 Uhr aber die Hits ihrer 34-jährigen Karriere bei den Jazz Open voller Power und mit bombastischem Sound raushauen, bringt den Ehrenhof des Neuen Schlosses noch mehr zum Kochen als sonst. Die großartige Show geht durch Mark und Bein. 6500 Fans sind begeistert, flippen aus, tanzen und jubeln.

Unten im Ehrenhof ist es alles noch viel wilder als oben auf der Tribüne. Unten sagen die Fans, das sei ein Hexenkessel, wie man ihn selbst bei den Heimspielen der Fantas selten erlebt. Oben in der Loge der Jazz Open versteckt sich derweil Boris Becker hinter seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro, wenn ihn ein Besucher mit dem Handy fotografieren will. No selfies please! Auch die Profifotografen holen sich bei ihm einen Korb. Er sei doch nur privat hier, gemeinsam mit seinem Stuttgarter Freund Philipp Neuffer, dem Chef einer Fensterfabrik, bei dem er zeitweise gelebt hat.

Der Künstler Tim Bengel will mit Boris Becker nett plaudern und ihm erzählen, dass er kürzlich in dessen früherer Finca auf Mallorca war. Der neue Besitzer – ein Unternehmer aus Baden-Württemberg – habe bei ihm ein Kunstwerk gekauft, das Bengel persönlich aufgehängt habe. „Wir haben auf dem früheren Tennisplatz von Boris Tennis gespielt“, erzählt Bengel. Doch der frühere Tennisstar hat an diesem Abend kein Ohr dafür. Becker bittet darum, kein Handybild von ihm in der Zeitung zu bringen, was wir natürlich respektieren. An so einem Abend sind sowieso die Fantas die absoluten Stars – da ist selbst ein Boris Becker nicht bedeutend.

Ein Auftritt der Fantas daheim in ist das Allerbeste, was die Band leisten kann

Keiner dürfte die Fantas live so oft erlebt haben wie Manager Andreas „Bär“ Läsker und seine Frau Gabi – und doch flippen die beiden am Mittwochabend aus, als wär’s ihr erstes Mal bei den Jungs. Sie springen rum, recken die Hände in die Höhe – denn ein Auftritt der Fantas daheim in Stuttgart ist das Allerbeste, was diese Band leisten kann. Unzählige Male rufen die Fantas begeistert „Stuttgart“. Das ist Lokalpatriotismus pur, das gefällt auch OB Frank Nopper (CDU).

Der erste Besuch des OB bei den Jazz Open

Der Stuttgarter Rathauschef feiert an diesem Abend seine Premiere bei den Jazz Open. Nie zuvor war er da. Frank Nopper ist begeistert. Eigentlich war er vom VfB Stuttgart in dessen Jazz-Open-Loge eingeladen. „Er hat uns kurzfristig abgesagt wegen Compliance“, sagt ein Vertreter des VfB und kann es nicht so recht verstehen: „Sonst bei den Bundesligaspielen kommt er zu uns auch ins Stadion, da ist Compliance kein Thema.“ Der OB, sagt sein Büro, habe die Karte selbst gekauft (er besucht das Festival allein ohne Frau und ohne Söhne).

Während des Streits um den Schlossplatz für die Fußball-EM 2024 haben sich Nopper und Jazz-Open-Chef Jürgen Schlensog nicht nur Freundlichkeiten zugerufen. An diesem Abend wollen sie sich erst einmal „unter vier Augen“ treffen – die Presse möge doch gehen, fordert ein gar nicht gut gelaunter Nopper. Hinterher erklären sie: „Wir haben uns ausgesprochen.“ Mehr erklären sie nicht.

Am Ende ist der OB doch zu einem Foto mit Jürgen Schlensog bereit

Zu einem Foto ist der OB dann doch bereit, was er zuvor energisch abgelehnt hat. Für den Sommer 2024 war ihm und Schlensog vor wenigen Wochen nach gegenseitigen Beschimpfungen doch noch eine Einigung gelungen. Die Jazz Open haben ihren Termin nach hinten verschoben, was mit hohen Kosten verbunden sei. Noppers Eindruck vom Schlossplatz-Festival jedenfalls ist bei seinem ersten Mal äußerst positiv. „War echt toll“, schwärmt er nach dem bombastischen Schlussapplaus. „Wir müssen aufhören“, ruft Smudo kurz nach 22.30 Uhr auf der Bühne, „sonst bekommen wir Ärger mit dem Bürgermeister.“ Bis 22.30 Uhr spielen sie dann aber doch. Wow, ist das ein Jubel!