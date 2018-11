Jazz Open 2019: Erste Acts bestätigt Bobby McFerrin und Chicck Corea in Stuttgart

07. November 2018

Das Alte Schloss hat sich für Jazz Open als Spielort mit besonderem Charme erwiesen. 2019 erhöht das Stuttgarter Festival die Zahl der Konzerte dort von vier auf fünf und hat bereits jetzt bekanntgegeben, welche Künstler die Abende bestreiten werden.





Stuttgart - Im vergangenen Juli feierten die Stuttgarter Jazz Open mit einem Besucherrekord ihr 25-jähriges Bestehen, und der 2017 erstmals bespielte Innenhof des Alten Schlosses im Herzen der Stadt wurde zum Glücksgriff – die besondere Stimmung dort hat sicher zum Erfolg beigetragen.

Wahrscheinlich ist es deshalb auch diese Bühne, die die Festivalmacher nun als erste mit Namen versehen die Jazz Open vom 4. bis zum 14. Juli 2019. Am 5. Juli wird dort das musikkabarettistische Bläser-Septett Mnozil Brass aus Österreich auftreten , der Stimmartist Bobby McFerrin („Don’t worry, be happy“) am 6. Juli. Der große Pianist und Jazzrock-Mitbegründer wird am 7. Juli sein Erfolgsalbum „My Spanish Heart“ noch einmal aufführen, am 8. Juli ist der kanadische Piano-Satiriker Chilly Gonzales mit dem Kaiserquartett zu Gast. Drei große Sängerinnen bestreiten den letzten Abend im Alten Schloss am 9. Juli: Angelique Kidjo, Dianne Reeves und Lizz Wright werdem Rahmen ihrer „Sing the Truth“-Tour nach Stuttgart kommen.

Der Vorverkauf hat mit einem Online-Presale begonnen auf der Festival-Homepage www.jazzopen.com, am 9. November um 10 Uhr startet der Kartenverkauf an allen Vorverkaufsstellen.