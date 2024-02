Japan verspricht: Taylor Swift wird rechtzeitig beim Super Bowl sein

1 Taylor Swift tritt vor dem Super Bowl in Japan auf. Foto: AFP/SUZANNE CORDEIRO

Trotz eines Konzerts in Tokio wird US-Popstar Taylor Swift pünktlich zum Super Bowl mit ihrem Freund Travis Kelce in einer der Hauptrollen in den USA sein – dies jedenfalls verspricht die japanische Botschaft in Washington.











Link kopiert



Trotz eines Konzerts in Tokio wird US-Popstar Taylor Swift pünktlich zum Super Bowl mit ihrem Freund Travis Kelce in einer der Hauptrollen in den USA sein können - dies jedenfalls verspricht die japanische Botschaft in Washington. „Trotz eines zwölfstündigen Fluges und einer Zeitzonendifferenz von 17 Stunden“ könne Swift am kommenden Wochenende pünktlich zu dem Mega-Football-Event in Las Vegas sein, erklärte die Botschaft im Onlinedienst X, ehemals Twitter.