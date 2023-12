Jahreswechsel in Stuttgart: So bereitet sich die Polizei auf die Silvesternacht vor

1 Feuerwerk ist in Stuttgart nur außerhalb des Cityrings gestattet. Foto: Lichtgut/Julian Rettig (Archiv)

Innerhalb des Cityrings darf zum Jahresausklang nicht geböllert werden. Der Schlossplatz ist für eine Party reserviert. Diese steht ausnahmsweise unter Beobachtung.











Link kopiert



Normalerweise sind die Kameras der Videobeobachtung blind geschaltet, wenn auf dem Schlossplatz eine Veranstaltung ist. Ob Jazz Open oder Tatortpremiere, die Gäste feiern unbeobachtet vom Kameraauge des Gesetzes. Gleiches gilt für Demos. Doch in der letzten Nacht des Jahres machen die Stadt und die Polizei eine Ausnahme, die das Polizeigesetz zulässt. Weil der Schlossplatz in dieser Nacht aufgrund von Vorfällen in der Vergangenheit – seien es Belästigungen, Übergriffe oder Böllerwürfe gegen Menschen – als gefährlicher Ort eingestuft wird, ist die Überwachung zum Jahreswechsel zulässig und läuft, sagt der Polizeisprecher Stephan Widmann. Sollte etwas passieren, dann laufen die Bilder vom Herzen der Stadt, wo der 80er-Jahre-Star Peter Schilling auf dem Schlossplatz bei der großen Silvesterparty auftritt, live auf den Bildschirmen im Polizeipräsidium am Pragsattel ein.