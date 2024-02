Jahreshauptversammlung in Böblingen: Baumängel bremsen Feuerwehr

Jahreshauptversammlung in Böblingen

1 Spektakulärer Einsatz der Böblinger Feuerwehr 2023: Im Februar brannte eine Dachwohnung auf dem Möbelhaus Poco Foto: Feuerwehr Böblingen/

Feuerwehr Böblingen blickt bei der Jahreshauptversammlung auf fast 42 000 geleistete Stunden zurück. Aber es gibt auch Kritik.











Die Feuerwehr Böblingen blickte bei der Jahreshauptversammlung am Samstagabend im großen Saal der Feuerwache am Röhrer Weg auf ein bewegtes Jahr 2023 zurück. Fast 42 000 Einsatz-, Dienst- und Ausbildungsstunden leisteten die 132 Böblinger Feuerwehrmänner und –frauen im abgelaufenen Jahr. „Die Feuerwehr spielt eine entscheidende Rolle in unserer Gesellschaft“, betonte Oberbürgermeister Stefan Belz (Grüne), „ da steckt Kompetenz, Leidenschaft und Mut dahinter.“