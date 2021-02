Jagdwilderei am Rhein in Karlsruhe

1 Der Unbekannte soll die Gänse mit einem Schrotgewehr erschossen und danach ausgenommen haben. (Symbolbild) Foto: imago stock&people/imago stock&people

In den vergangenen Wochen hat ein unbekannter Wilderer in Karlsruhe sein Unwesen getrieben. Die Wasserschutzpolizei entdeckt sieben tote Graugänse am Rhein, die mit einem Schrotgewehr erschossen und ausgenommen worden waren, und sucht Zeugen.

Karlsruhe - Ein bislang unbekannter Täter hat am Rhein in Karlsruhe mehrere Graugänse erlegt und diese teilweise ausgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Jagdwilderei und sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Freitag berichten, hatte die Polizei bereits am 24. Januar 2021 fünf tote Graugänse im Mündungsbereich des Karlsruher Stadthafens und zwei tote Graugänse im Bereich von Au am Rhein entdeckt. Ersten Ermittlungen zufolge wurden die Tiere offenbar mit einem Schrotgewehr erschossen. Anschließend entfernte der Täter die Brust der Graugänse und ließ die übrig gebliebenen Kadaver am Rheinufer zurück. Dies erfüllt den Tatbestand der Jagdwilderei und stellt eine Straftat dar.

Die Wasserschutzpolizei Karlsruhe bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721/597150 zu melden.