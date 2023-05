1 Erfolgstraumpaar der 80er Jahre: Ivana und Donald Trump. Foto: dpa/Marty Lederhandler

Ivana Trumps, die erste Frau des Ex-Präsidenten, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Ihr Einfluss auf seine Karriere war groß.









Sie lag leblos am Fuße ihrer Treppe in ihrem Haus in der Upper East Side nahe dem Central Park. Als die Rettungshelfer nach einem mitternächtlichen Notruf eintrafen, konnten sie nur noch den Tod Ivana Trumps feststellen. Unklar blieb, wer die Nummer 911 wählte. Auch die Frage, ob ein Sturz zu dem Tod beitrug, kann noch nicht beantwortet werden. Ein Gerichtsmediziner soll jetzt ermitteln, woran die 73-Jährige verstorben ist. Die Polizei teilte mit, es gebe bisher keinen Hinweis auf ein gewaltsames Eindringen in das vierstöckige Haus.