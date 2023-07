11 Verschwindet der Schriftzug der Mercedes-Benz Bank schon bald von der Brust der VfB-Spieler (hier Tiago Tomas)? Unsere Bildergalerie zeigt auch die vorherigen Trikotsponsoren der Stuttgarter. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart muss befürchten, dass er zuerst seinen Trikotsponsor verliert. Doch auch andere Bereiche wären betroffen – und wie sieht es mit der Rolle des Unternehmens als Ankerinvestor aus?









Es ist ein schöner Tag im Hohenlohekreis. Die Sonne scheint, und in Mulfingen begegnen einem im Ortsteil Hollenbach viele strahlende Gesichter. Denn für den Sportausrüster Jako ist der 10. März auch ein besonderer Tag. Das weitere Engagement beim VfB Stuttgart wird verkündet, und aus der Landeshauptstadt sind die hohen Herren des Fußball-Bundesligisten zur Präsentation in das firmeneigene Teamcenter an der Amtstraße gekommen.