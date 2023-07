1 Timo Hildebrand (links), einst Fußball-Nationaltorwart und Meister mit dem VfB Stuttgart, investierte früh in ein veganes Start-up und ist inzwischen selbst unter die Gründer gegangen. Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Eine steile Karriere im Profifußball kann in kurzer Zeit viel Geld bringen. Kein Wunder, dass immer mehr Fußballer während und nach ihrer Karriere als Businessleute auftreten. Doch wie investieren sie? Ein Vermögensverwalter und Timo Hildebrand geben Antworten.









Stuttgart - Etwas Besseres kann einem jungen Start-up-Unternehmen kaum passieren: Ein millionenschwerer Profi aus der Fußball-Bundesliga steigt als Investor ein und bringt nicht nur gutes Geld mit, sondern auch die Firma in die Schlagzeilen. Unter Spielern und Ex-Spielern kommt es immer mehr in Mode, sich nicht nur im Sport, sondern auch in der Businesswelt als Investor und Gründer hervorzutun – finanzielle Flops inklusive.