1 Wegen eines drohenden Felssturzes am Drackensteiner Hang war es vor einigen Wochen zu langen Staus im Bereich der A 8 gekommen. Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat

Die Sperrung des A8-Albabstiegs zwischen Merklingen und Mühlhausen im Täle wegen der Gefahr eines Felssturzes dürften viele Anwohner nicht vergessen haben. Eine weitere könnte folgen. Warum?









Johannes Küchle, der Sprecher der Interessengemeinschaft Pro E-Trasse, ist sich sicher: Die Sperrung der A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Merklingen und Mühlhausen im Täle wegen der Gefahr eines Felssturzes dürften viele Menschen in der Region nicht vergessen haben. Denn der Ausweichverkehr verstopfte die Umleitungsstrecke, B 10 und B 466 sowie die vielen Zubringerstraßen im Umland, teilt Küchle mit. In diesen Tagen der Sperrung hätten die Bewohner der Städte und Gemeinden aufgrund des Umfahrungsverkehrs gespürt, wie dringend der Ausbau des Albaufstiegs der A 8 angegangen werden muss, betont der Sprecher der IG Pro E-Trasse. Diese setzt sich seit Jahren für den Ausbau der Autobahn ein.