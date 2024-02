Foto: Copyright (c) 2019 lev radin/Shutterstock. No use without permission.

Tom Kaulitz hat in seinem Podcast mit seinem Bruder über die Kennenlerngeschichte mit seiner Ehefrau Heidi Klum geschwärmt. Klum macht ihm derweil zum Valentinstag eine Liebeserklärung in den sozialen Medien.

Model Heidi Klum (50) und Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (34) sind seit 2019 verheiratet. Im gemeinsamen Podcast mit Zwillingsbruder Bill, "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", hat Tom Kaulitz passend zum Valentinstag auf die Liebesgeschichte mit seiner Frau zurückgeblickt.

Rote Rosen zum Liebestag

Zu einer Fan-Nachricht, in der es um eine Beziehung geht, die anfangs unwissentlich nicht auf beiden Seiten exklusiv gewesen ist, zeigte der Musiker sein Unverständnis: "Als ich und meine Frau uns getroffen haben, das ist jetzt sechs Jahre her, waren wir in den ersten Wochen und Monaten unzertrennlich. Das Ganze war sofort so intensiv, dass für mich das nicht infrage gekommen ist." Wenn ihm seine Frau nun beichten würde, dass die ersten Monaten noch jemand anderes eine Rolle in ihrem Leben gespielt hätte, "da würde für mich eine Welt zusammenbrechen, es fühlt sich zu der Zeit ja schon total exklusiv an." Bruder Bill stimmte ihm zu: "Vor allem, wenn man so verliebt ist."

Zu seiner "Love Language", also die Art, wie er seine Liebe ausdrückt, erklärt Tom Kaulitz: "Ich kümmere mich. Ich nehme mich all deinen Problemen an und mache sie zu meinen. Ich bin sozusagen 'Provider' und mache das gerne." Mit "Provider" (zu Deutsch: Versorger) meine er nicht nur finanziell, "ich mache morgens auch Frühstück, bin fürsorglich. Ich fühle mich sofort verantwortlich für alles", erklärt der Musiker. Derzeit bringe er zum Beispiel allen Kindern das Autofahren bei, erzählt Kaulitz. "Da kann ich auch bisschen meinen Traum ausleben, Fahrlehrer wäre mein Ding gewesen." Doch je älter er werde, desto weniger Geduld habe er auch.

Heidi Klum hat sich ebenfalls bereits zum Valentinstag gemeldet. Bei Instagram machte sie ihrem Ehemann eine Liebeserklärung. "Ich liebe dich, Tom", schrieb sie zu einer Reihe von Herzchen-Emojis. "Mit dir an meiner Seite ist jeder Tag Valentinstag." Ein Clip zeigt das Paar in weißen Bademänteln und einem großen Strauß roter Rosen. In einer Instagram Story zeigt Klum neben den Blumen auch Herzchen-Luftballons, die an der Decke Platz gefunden haben.