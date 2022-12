9 So sehen Sieger aus: der Fuji in Japan während der Kirschblüte. Foto: Getty Images/iStockphoto/Phattana

Was muss ein Berg haben, damit er zu einem beliebten Fotomotiv in den sozialen Netzwerken wird? Hoch muss er sein und berühmt. So könnte man das Ergebnis des Top 30 Rankings zusammenfassen, das der Online-Reiseanbieter Tourlane aktuell zum Welttag der Berge am 11. Dezember veröffentlich hat.

Auf Platz Eins befindet sich der Mount Fuji, das heilige Symbol Japans mit seiner sehr charakteristischen Optik. Der 3776 Meter hohe Berg kommt auf rund 3,8 Millionen Hashtags und ist damit der weltweit beliebteste Berg auf Instagram.

Wo bleibt die Zugspitze?

Auf Platz Zwei steht dann schon wenig überraschend der Mount Everest, der höchste Berg der Welt, mit rund zwei Millionen Hashtags. Auch der Mont Blanc, der höchste Punkt französischen Alpenkette, kommt auf fast zwei Millionen Posts und ist damit der begehrteste Berg Europas. Auf den nächsten Plätzen folgen der Tafelberg in Südafrika, der Ätna in Italien und das Matterhorn in der Schweiz.

Und wo bleibt die Zugspitze? Der deutsch-österreichische Berg verfehlt mit 590 362 Hashtags nur knapp die Top 10 und landet auf dem 11. Platz. Das ist jedoch kein Grund, enttäuscht zu sein, immerhin wurde das Ranking ja weltweit erhoben und da steht die klassische Berg-Ikone Europas wahrlich gut da.

Der Winter ist beliebt

Wer gerne in der Nähe bleibt: Der nächste deutsche Berg auf der Liste ist der Watzmann in den deutschen Alpen, er konnte allerdings nur Platz 22 erklimmen.

Die faszinierende Bergwelt mit ihren grandiosen Aussichten, der illustren Tier- und Pflanzenwelt ist zwar das ganze Jahr über ein beliebtes Fotomotiv, vor allem aber im Winter gibt es unzählige Shares und Likes. Diesen Winter werden bestimmt wieder tausende hinzukommen: immerhin hat es schon einiges an Schnee in den Bergen und außerdem kann man nahezu wieder überall hin reisen.