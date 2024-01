Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof: Königstraßen-Filiale in Stuttgart hofft jetzt auf eine glänzende Zukunft

Königstraßen-Filiale in Stuttgart hofft jetzt auf eine glänzende Zukunft

1 „Das Warenhaus lebt“, sagt der Geschäftsführer der Galeria-Filiale an der Königstraße, Thomas Benedetti. Foto: Leif Piechowski

Auch nach dem dritten Insolvenzantrag scheint Galeria Karstadt Kaufhof an der Königstraße 6 überleben zu können. Der Filialgeschäftsführer Thomas Benedetti sieht die Chance auf einen Neuanfang – mit noch besseren Zahlen bei Frequenz und Gewinn. Auch Oberbürgermeister Frank Nopper ist zuversichtlich.











Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat den nächsten Insolvenzantrag gestellt. Nach den jüngsten Pleiten und Hiobsbotschaften der Signa-Gruppe war dieser Schritt indes nur eine Frage der Zeit. Bei Galeria Karstadt Kaufhof spricht man von einem Befreiungsschlag – ein Eigentümerwechsel könnte die erhoffte Rettung sein. „Galeria Karstadt Kaufhof ist mit seinen über 15 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Markt erfolgreich und hat das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 über dem Vorjahresquartal abgeschlossen“, heißt es in der jüngsten Pressemitteilung des Unternehmens. „Die zahlreichen Insolvenzen der Signa-Gruppe schädigen jedoch Galeria massiv, behindern das laufende Geschäft und schränken durch hohe Mieten und teure Dienstleistungen die künftigen Entwicklungsmöglichkeiten stark ein.“ Um sich aus dieser Situation zu befreien, habe das Unternehmen am 9. Januar beim Amtsgericht Essen einen Insolvenzantrag gestellt. Es ist der dritte seit dem Jahr 2020.