Für die bekannte Modemarke Klingel ist ein Käufer gefunden. Das Pforzheimer Versandhaus Bader kauft die Marke.

Die Hauptgesellschaft der Klingel Gruppe, die K-Mail Order GmbH & Co. KG, hatte im Mai 2023 Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Eine Gesamtlösung für den Klingel-Versand war nicht möglich, da kein Investor die Gruppe als Ganzes übernehmen wollte. Daher sollte der Geschäftsbetrieb nur noch bis Ende Januar 2024 laufen.

Der Verkauf zum 1. Februar 2024 an Bader umfasst nicht nur die Marke Klingel, sondern auch die dazugehörigen Kundenadressen und Domains. Der Gläubigerausschuss hat der Transaktion zugestimmt. Man freue sich, dass die Marke Klingel an den lokalen Marktbegleiter gehe, teilte Pluta-Sanierungsexperte Marcus Katholing mit. „Mein großer Dank geht zum Jahresende an die über 600 Mitarbeiter, die weiterhin für das Unternehmen tätig sind und auch in dieser herausfordernden Phase hervorragende Arbeit leisten“, so Katholing weiter.

„Die Marke passt optimal zu unserer Zielgruppe“

Das Pforzheimer Familienunternehmen Bader, das 1929 von Bruno Bader gegründet wurde, vertreibt eigene Sortimente wie Mode, Schuhe, Wäsche, Schmuck, Gesundheit, Heimtex, Möbel und Haushalt. Mit dem Erwerb der Marke setze man den Expansionskurs fort. „Die Marke passt optimal zu unserer Zielgruppe“, sagte Geschäftsführer Colin Bader.

Das Klingel Sortiment reicht von Oberbekleidung und Wäsche über Schuhe und Schmuck bis hin zu Technik-Artikeln. Zu den Vertriebsmarken des Konzerns gehören unter anderem Klingel, Wellsana, Vamos oder Diemer. Bader hatte erst im November die Marke Mona übernommen. Die Klingel Gruppe werde den Verkauf weiterer Marken in den kommenden Wochen fortsetzen, so Katholing.