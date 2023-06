1 Liegestühle am Remsecker Marktplatz verbreiten Urlaubsatmosphäre. Foto: Simon Granville

Nur zögerlich kommt in der Pandemie wieder Leben in die Einkaufsmeilen und auf die Marktplätze – die Kommunen arbeiten an Konzepten, um die Menschen anzulocken.









Ludwigsburg - Da stehen sie nun auf dem Kornwestheimer Holzgrundplatz. Fünf Liegestühle sind es, sie würden auch gut an einen Pool passen. Die Farben sind hell und einladend, doch noch wirken die Stühle etwas verloren. Am Dienstagmittag warten sie auf die ersten, ja was eigentlich: Gäste? Nutzer? Passanten? Kunden? Touristen passt eher nicht, auch wenn die Fünfergruppe „Urlaubsstimmung“ verbreiten soll, wie Bürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel und Eyleen Dellori vom Kornwestheimer Stadtmarketing betonen. Wobei es eigentlich egal ist, wie man die Sitzenden nennt: „Hauptsache“, sagt Koch-Haßdenteufel, „sie ziehen Menschen in die Stadtmitte.“