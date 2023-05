1 Dass Daniel Kranich (Zweiter von links) einfach so fürs Zeugnisfoto posieren kann, ist nicht selbstverständlich. Ebenfalls zu sehen (von links): Fachbereichsleiterin Susanne Gündel, Mutter Stefanie Kranich, Vater Heiner Kranich und Schulleiter Oliver Schmider. Foto: privat

Daniel Kranich aus Großbottwar hat an der Pattonviller Erich-Bracher-Schule mit 1,7 seine Fachhochschulreife gemacht. Was erfreulich klingt, war für den 18-Jährigen alles andere als selbstverständlich: Er ist Autist.









Für Daniel Kranich ist vieles nicht so einfach wie für andere Menschen. Der 18-Jährige bekommt in bestimmten Situationen Panikattacken, auch Höhenangst kann häufig zum Problem werden. Soziale Kontakte zu knüpfen ist für den jungen Großbottwarer mehr als schwierig. Einfach mal mit fremden Leuten losquatschen – ein schieres Ding der Unmöglichkeit. Manchmal scheint es, als lebe er in einer eigenen, abgeschlossenen Welt, in der er für äußere Einflüsse kaum zu erreichen ist.