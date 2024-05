Vor der Geburt ihres dritten Kindes macht sich die einstige "Bachelor"-Kandidatin Angelina Pannek aus einem ganz speziellen Grund besonders Sorgen. Das hat sie in einer Instagramstory verraten. Dort gab sie auch darüber Auskunft, wann sie das Geschlecht verraten will.

Ihr Privatleben genießen der einstige "Bachelor" Sebastian Pannek (37) und die ehemalige "Bachelor"-Finalistin Angelina Pannek (32) gerne möglichst für sich. So halten sie auch ihre beiden Kinder komplett aus den Medien raus. Doch in einer Instagram-Fragerunde gab die Influencerin, die derzeit ihr drittes Baby erwartet, einige private Einblicke. So verriet sie, warum sie sich vor der dritten Geburt mehr Sorgen macht - und ob noch weiterer Nachwuchs geplant ist.

Name steht zu 90 Prozent fest

In den ersten drei Monaten ihrer aktuellen Schwangerschaft habe sie sich "ziemlich oll gefühlt", offenbarte die Influencerin ihren Followern. Die Übelkeit habe jedoch "irgendwann im 4. Monat" aufgehört. Sie finde nicht, dass eine Entbindung von Kind zu Kind leichter werde. "Man kennt vielleicht ungefähr den Ablauf, aber es verläuft trotzdem immer anders ... Diesmal habe ich sogar etwas mehr Respekt, vielleicht sogar Angst", offenbarte sie. Denn sie denke an ihren Sohn und ihre Tochter, die dann zu Hause auf sie warten. "Würde sie am liebsten mit ins Krankenhaus nehmen, um auch für sie da zu sein - aber das geht natürlich nicht. Aber Sebastian wird natürlich mit ihnen sein." Es sei jedoch sehr schwer für sie loszulassen, da sie sonst immer bei ihren Kindern sei. "Vor allem über Nacht, das gab es noch nie."

Das Kinderzimmer für Baby Nummer drei sei bereits "zu 80 Prozent" fertig. Das Geschlecht wisse das Paar, es soll vorab aber nicht verraten werden. "Denke, wenn dann nach der Geburt", so Angelina Pannek. Der Name stehe auch schon zu "90 Prozent" fest. "10 Prozent sind noch offen für Alternativen." Weiter verriet sie, dass sie sich schon immer drei Kinder gewünscht habe. Dennoch scheint weiterer Nachwuchs nicht komplett ausgeschlossen: "Wir glauben, dass wir mit unseren drei Kindern komplett sind. Sag niemals nie ... aber stand jetzt bleibt es bei drei Kindern. Aber irgendwie ist es auch traurig, dass somit jetzt alles das letzte Mal ist."

Vor der Geburt steht noch ein besonderer Höhepunkt an: die Babyparty. Die organisiert Pannek sich wie schon bei ihren anderen Kindern selbst. "Finden manche vielleicht komisch, weil sie es kennen, dass es von ihren Freundinnen gemacht wird, gabs bei mir aber nie so. Und finde es okay, es auch selbst zu machen."

Im April feierten sie vierten Hochzeitstag

Erst vor Kurzem feierte die Panneks ihren vierten Hochzeitstag. Am 23. April 2020 hatten sich die beiden TV-Stars auf einem Schloss nördlich von Dortmund das Jawort gegeben. Zum Hochzeitstag widmeten sich die Eheleute romantische Posts. "Vor vier Jahren haben wir unsere Liebe auf ewig besiegelt und seitdem sind wir als Paar jeden Tag stärker geworden", schrieb Sebastian Pannek zu einem Hochzeitsfoto auf seinem Instagram-Account. "Danke, dass du immer an meiner Seite bist und für all die Liebe, Unterstützung und Abenteuer, die wir geteilt haben und noch teilen werden." Auch seine Frau teilte mehrere Bilder von ihrem großen Tag auf Instagram. "Fünf Jahre du und ich", hieß es dazu in der Bildunterschrift.

Die beiden sind seit 2019 offiziell zusammen. Im Sommer 2020 kam ihr Sohn zur Welt, im September 2022 folgte eine Tochter. Am Valentinstag 2024 verkündeten sie, dass ihr "drittes Wunder" unterwegs ist.