Inflationsausgleich für Pensionäre: „Klare Benachteiligung der Rentner“ beklagt

1 Auch für die Pensionäre sind die Beamten in der Tarifrunde auf die Straße gegangen. Foto: dpa/Bodo Marks

Der Beamtenbund fordert von der Landesregierung, allen Staatsdienern – auch den Pensionären – die volle Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro zu zahlen. Doch der VdK und der Bund der Steuerzahler bringen die Kritik der Rentner daran ein.











Kaum war am Samstag der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst verkündet, da entbrannte sogleich der alte Konflikt: Werden die Pensionäre gegenüber den Rentnern bevorzugt? Denn nun winkt den Beamten im Ruhestand eine Einkommensverbesserung von mehr als zehn Prozent. Und erst recht ist es Rentnern ein Dorn im Auge, dass die Versorgungsempfänger im Land – so zumindest die Forderung des Beamtenbundes – die volle Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro erhalten sollen, derweil Rentner generell keine solche Prämie bekommen. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) hat bisher die Übernahme des Tarifabschlusses für die Beamten in Aussicht gestellt, die Versorgungsempfänger aber nicht dezidiert erwähnt, weshalb das Verfahren mit Blick auf diese Personengruppe noch offen ist.