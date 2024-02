Industrie steht vor Herausforderungen: Rutscht die Region Ludwigsburg in eine Arbeitsmarktkrise?

1 Bei vielen kleineren und mittelständischen Zulieferern steigt der Druck. Der Arbeitsmarkt scheint aber stabil. Foto: dpa/Felix Kästle

Immer mehr Automobilzulieferer kündigen den Abbau von Stellen an. Das hat Auswirkungen auf den Landkreis Ludwigsburg. Der Arbeitsmarkt ist stabil, sagen Experten – die IG Metall sorgt sich um Produktionsmitarbeiter.











Über ein Jahrzehnt schnurrte der Jobmotor im Südwesten wie ein Kätzchen – besonders wegen der Automobilindustrie. Seit einigen Monaten ist das Stottern des Motors aber nicht mehr zu überhören. Bekanntester Sorgenfall ist Bosch, der Zulieferer kündigte in den vergangenen Wochen scheibchenweise den Stellenabbau von tausenden Arbeitsplätzen an, unter anderem am Standort Schwieberdingen. Aber auch ZF in Friedrichshafen und Continental bauen jeweils mehrere Tausend Stellen ab.