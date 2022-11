1 Zusammenstoß zweier Autos in Waldenbuch mit zwei Leichtverletzten. Foto: Symbolbild/Archiv

Am Samstag fährt ein 48-Jähriger in seinem VW Amarok in Waldenbuch von einem Grundstück in den Verkehr ein. Dabei kracht er in einem Fiat Panda. Der Fahrer und dessen Beifahrerin werden bei dem Unfall leicht verletzt.















Link kopiert

Am Samstagvormittag ist es in Waldenbuch (Kreis Böblingen) zu einem Frontalunfall zweier Autos gekommen. Laut Polizeibericht fuhr ein 48-Jähriger in seinem VW Amarok gegen 11.20 Uhr von einem Grundstück in der Bonholzstraße in den fließenden Verkehr ein und übersah hierbei einen von rechts kommenden Fiat Panda. Auf Höhe der Einmündung zur Straße „Im Meißel“ kam es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Crash wurde der 67-jährige Fiat-Fahrer und seine 65-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die beiden wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 12 500 Euro. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Waldenbuch beseitigt. Das Polizeirevier Böblingen war mit zwei Streifenwagenbesatzungen in Waldenbuch vor Ort.