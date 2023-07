Kaum ist der Urlaub vorbei, geht es zu Hause schon wieder an die Arbeit: Der Koffer muss ausgepackt werden. Ein verstecktes Reisemitbringsel kann dabei schnell zum Problem werden - Bettwanzen. Die kleinen Blutsauger sind in vielen Hotels ein Problem und werden oft im Gepäck mit nach Hause gebracht. Laut dem Umweltbundesamt kann bereits ein einziges befruchtetes Weibchen im Reisegepäck ausreichen, um den eigenen Haushalt zu befallen. Der Transport befallener Gegenstände ist demnach der häufigste Grund für die Ausbreitung. Denn eine Bettwanze ist schnell vom Hotelbett in den Koffer gesprungen.

Besonders tückisch: Mit dem bloßen Auge sind Bettwanzen kaum zu sehen. Sie sind etwa vier bis achteinhalb Millimeter groß und haben eine Lebenserwartung von rund einem halben Jahr. In dieser Zeit kann ein einziges Weibchen bis zu 150 Eier produzieren, die sich dann ausbreiten. Der Mensch ist ihr Hauptwirt. Oft werden die Stiche der Bettwanzen aber gar nicht wahrgenommen oder nicht als solche erkannt.

Lesen Sie auch

Mit diesen Tipps lässt sich die häusliche Invasion verhindern.

Wie kann man einen Befall erkennen?

Die Diagnose "Bettwanzen" ist nicht ganz einfach. Häufig ist eine intensive Recherche notwendig, um den kleinen Blutsaugern auf die Spur zu kommen. Die Tierchen verstecken sich häufig im Bett oder Schlafsofas oder anderen Möbelstücken, aber auch in Bilderrahmen, hinter Lichtschaltern oder Tapeten. Juckende Stiche können insbesondere in den Jahreszeiten, in denen sonst keine Insektenstiche auftreten, ein Hinweis sein.

In den Sommermonaten ist die Unterscheidung schwieriger, da es sich auch um Mückenstiche handeln könnte. Zudem treten die Stiche häufig leicht verzögert auf - meist lässt sich nicht genau feststellen, zu welchem Zeitpunkt und wo die Bettwanzen zugeschlagen haben.

Ein weiterer Hinweis können Kotspuren in Form von schwarzen Punkten oder Häutungshüllen sein, die die Tiere hinterlassen. Zudem hinterlassen Bettwanzen manchmal winzige Blutflecke auf Kleidung oder Bettwäsche.

Damit Bettwanzen nicht zum Urlaubsmitbringsel werden

Bereits vor der Buchung der Reise sollte die Vorsorge beginnen. Reisende sollten sich Bewertungen und Erfahrungsberichte anderer Reisender durchlesen und dann mit Bedacht eine Hotelwahl treffen.

Im Hotel angekommen, lohnt sich eine gründliche Inspektion des Betts - noch bevor der Koffer geöffnet wird. Die Bettwäsche nach kleinen roten, rosafarbenen oder schwarzen Flecken untersuchen; Matratze, Lattenrost und Bettrahmen nach lebenden Bettwanzen, Eiern oder Häutungshüllen checken.

Im Hotelzimmer sollte der Koffer nicht auf dem Bett oder dem Teppichboden abgestellt werden. Stattdessen lieber auf einem Gepäckständer oder in der Badewanne platzieren. Nach dem Auspacken den Koffer am besten wieder verschließen und nicht offen im Zimmer stehen oder liegen lassen.

Bei der Rückkehr nach Hause den Koffer am besten ebenfalls in oder über der Badewanne öffnen und genau untersuchen. So kommen mögliche Bettwanzen gar nicht erst in Versuchung, das eigene Bett zu befallen. Die Kleidung direkt in die Waschmaschine befördern und das Innenleben des Koffers gründlich absaugen und reinigen.