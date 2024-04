1 Der DWD-Waldbrandgefahrenindex gibt die Gefahr in fünf Stufen an. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Wanderer und Ausflügler müssen am Wochenende in manchen Teilen Baden-Württembergs vorsichtig sein: Insbesondere am Sonntag steigt die Waldbrandgefahr in mehreren Regionen auf die zweithöchste Stufen, was eine hohe Gefahr bedeutet. Das zeigt eine Übersicht des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Betroffen ist die Gegend um Freiburg, auch Teile Oberschwabens, des Bodenseeraums und der Schwäbischen Alb gehören dazu.