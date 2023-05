In Stuttgart und in der Region

1 Gute gebrauchte Möbel, hier im Sozialkaufhaus der Neuen Arbeit in Bad Cannstatt, sind aktuell sehr gefragt. Foto: /Sebastian Steegmüller

Noch vor wenigen Wochen hatten die Sozialkaufhäuser in Stuttgart und der Region genügend im Angebot, trotz der vielen Geflüchteten aus der Ukraine. Inzwischen aber sind Möbel wegen der sehr großen Nachfrage knapp. Auch ein Run auf günstige Textilien hat eingesetzt.









Noch vor wenigen Wochen waren die Lager und Angebote in den Sozialkaufhäusern der Neuen Arbeit ausreichend gefüllt. Inzwischen hat sich das zumindest in einem Segment geändert: „Seit drei, vier Wochen erleben wir einen Run auf Möbel“, sagt Ralf Kaltenberger, der bei der Neuen Arbeit für die Sozialkaufhäuser in Bad Cannstatt, Wangen, Esslingen und Plochingen und für die Logistik zuständig ist. Deshalb benötige man dringend Möbelspenden.