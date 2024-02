Stammheimer Kindergarten macht dicht: Sind kleine Kitas in Stuttgart von der Schließung bedroht?

Sind kleine Kitas in Stuttgart von der Schließung bedroht?

1 Manche Familien schätzen die Atmosphäre gerade in kleinen Kitas. Doch die haben besondere Personalprobleme. Foto: picture alliance/dpa/Christophe Gateau

Weil die Leitungsstelle nicht besetzt werden konnte, muss der evangelische Kindergarten Himmelsbogen in Stuttgart-Stammheim dicht machen. Die Erfahrungen der Träger zeigen, dass auch anderen eingruppigen Kitas dieses Schicksal drohen könnte.











Immerhin hätten die Eltern und Kinder nun Klarheit, sagt eine betroffene Mutter, aber die Stimmung sei „bescheiden“. Seit kurzem wissen sie und die anderen Familien: Zum 31. August wird der evangelische Kindergarten Stammheim, den die Gesamtkirchengemeinde Himmelsbogen betreibt, in seiner jetzigen Form zumachen. Die Familien können sich für einen Platz in einer der anderen Einrichtungen der Gemeinde in Rot, Zuffenhausen oder Zazenhausen melden.