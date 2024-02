In Schlangenlinien auf der A 81 unterwegs: Lastwagenfahrer hat 3 Promille im Blut

In Schlangenlinien auf der A 81 unterwegs

Die Polizei lotste den Fahrer kurz vor dem Engelbergtunnel auf einen Parkplatz. (Symbolbild)

Mehrere Verkehrsteilnehmer haben am Dienstag den Notruf gewählt, nachdem ihnen auf der A 81 ein Lastwagen aufgefallen ist, der in Schlangenlinien unterwegs war. Die Personenkontrolle offenbarte schnell den Grund für den unsicheren Fahrstil.











Die Polizei hat am Dienstagmittag auf der A 81 einen Lastwagen-Fahrer gestoppt, der mit sage und schreibe 3 Promille im Blut am Steuer saß. Der 35-Jährige war mehreren Zeugen aufgefallen, da er gegen 12.40 Uhr nahe der Abfahrt Mundelsheim in Schlangenlinien gen Stuttgart unterwegs war. Einige Verkehrsteilnehmer mussten auch auf die Bremse steigen oder dem Lastwagen ausweichen, weshalb mehrfach die Nummer des Notrufs gewählt wurde. Die Polizei entdeckte den besagten Laster schließlich kurz vor dem Engelbergtunnel und lotste den 35-Jährigen auf einen Parkplatz.