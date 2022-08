1 Drei Männer greifen einen 32-Jährigen in den frühen Morgenstunden des Sonntags an. (Symbolfoto) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In einer S-Bahn Richtung Waiblingen greifen drei Unbekannte einen 32-Jährigen an. Der Mann erleidet durch die Schläge und Tritte Verletzungen. Das Trio kann fliehen.















Link kopiert

Ein 32-Jähriger ist am Sonntagmorgen bei seiner Fahrt mit einer S-Bahn von bislang Unbekannten geschlagen und getreten worden. Laut Polizeiangaben war der Mann gegen 5.30 Uhr in einer S-Bahn der Linie S3 vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) unterwegs.

Drei bislang unbekannte Männer sollen den 32-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen und gegen den Kopf getreten haben. Die Gründe dafür sind bislang unklar. Die mutmaßlichen Täter flüchteten beim Halt der S-Bahn in Waiblingen offenbar. Der 32-Jährige fuhr nach Winnenden und wurde von dort in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt eine blutige Lippe sowie mehrere Schwellungen am Kopf und im Gesicht.

So werden die mutmaßlichen Täter beschrieben

Von den Unbekannten liegt eine Beschreibung vor. Sie sollen alle kurze schwarze Haare und einen Bart gehabt haben. Zwei hatten wohl am linken Unterarm jeweils ein Tattoo. Einer sei mit einem hellrosa Shirt und einer Jeans mit weißen Sneakers bekleidet gewesen. Ein Zweiter soll schwarze Sneakers und eine schwarze Jeans mit einem weißen langärmeligen Hemd mit schwarzem Logo auf der Brust getragen haben. Der dritte Unbekannte habe wohl ebenfalls eine schwarze Jeans, ein schwarzes Shirt und weiße Sneakers getragen.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/870 350 zu melden.