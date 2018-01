#Metoo bei Golden Globes Schwarze Edelkleider gegen Harvey Weinstein

Von Thomas Klingenmaier 08. Januar 2018 - 07:00 Uhr

Es hat geklappt: Hollywoods weibliche Stars kamen in Schwarz zur Verleihung der Golden Globes. Trotzdem regierte bei dieser Filmpreis-Gala der Optimismus. Einer der strahlenden Sieger: Fatih Akin, dessen „Aus dem Nichts“ als bester ausländischer Film prämiert wurde.





Hollywood - Küsschen für Diane Kruger, artige Dankeschöns an Mitwirkende und Produzenten: Fatih Akin hat für sein NSU-Drama „Aus dem Nichts“ den Golden Globe für den besten ausländischen Film entgegen nehmen dürfen. Im Rampenlicht des Festsaals eines Hotels in Beverly Hills hat er sich verkniffen, etwas zum Inhalt des Films über rechtsradikalen Terror zu sagen. Von den Golden Globes 2018 wurde vorab zwar eine gewisse politische Brisanz erwartet. Aber so politisch, dass jeder jedes Thema anschneiden darf, das hat Akin korrekt eingeschätzt, sollten die Globes dann auch nicht werden.

Hollywoods „Party des Jahres“, so die Eigenwerbung dieser größten Glitzerveranstaltung vor dem Oscar, wollte sich ganz auf Hollywoods Erschütterung durch den Weinstein-Skandal und dessen Folgen konzentrieren. Und ja, es hat geklappt: Die illustersten Frauen des Filmgeschäfts sind nicht in papageienbunten Klamotten erschienen, sondern als Zeichen des Protests gegen alltägliche sexuelle Gewalt und Ausbeutung ziemlich einheitlich in Schwarz.

Aber das Ergebnis war dann doch etwas ganz anderes als eine schroffe Verweigerung von Festlaune. Auch in Schwarz können Designerstücke Glanz und Gloria verbreiten, und so wurde auch dieser Abend ein Wettbewerb in den Kategorien Eleganz, Auffälligkeit und Freizügigkeit. Positiv gesagt: Es war festlich und schön anzuschauen. Negativ gesagt: Auch Schwarz kann nicht verhindern, dass Frauen im Showgeschäft im Kreuzfeuer abschätzender männlicher Blicke stehen.

Kein Abend der Trostpreise

Hat also die Auswahl der Preisträger ein Zeichen gesetzt? Ja und Nein. Es wäre ja todlangweilig, wenn die Golden Globes und andere Filmpreise konsequent ausrechenbar als Leuchtmarkerstriche über die jeweils aktuelle gesellschaftliche Problemzone oder gar als Trostpreise für die gerade im Scheinwerferlicht stehenden Benachteiligten präsentiert würden. Und so bot der Abend neben der zurückhaltenden finalen Zuwendung für Guillermo Del Toros „Shape of Water“ – nach sieben Nominierungen gab es den Regie-Globe für Toro und den Filmmusik-Globe für Alexandre Desplat – noch andere Überraschungen.

Nicht der Afroamerikaner Daniel Kaluuya etwa wurde für seine Rolle in der galligen Rassismus-Horrorgroteske „Get Out“ als bester Schauspieler in einer Komödie ausgezeichnet, sondern James Franco für „The Disaster Artist“. Nicht der in „Roman J. Israel, Esq.“ brillierende Denzel Washington wurde bester Hauptdarsteller in einem Drama, sondern Gary Oldman in „Darkest Hour“. Nicht Christopher Plummer wurde als bester Nebendarsteller ausgezeichnet, wo er doch in „All the Money in the World“ Kevin Spacey ersetzte. Dessen bereits komplett abgedrehte Szenen wurden nach Vorwürfen massiver sexueller Belästigung gegen ihn von Regisseur Ridley Scott aus dem Film geschmissen. Sam Rockwell erhielt den Preis für seinen Auftritt in „Three Billboards outside Ebbing, Missouri.“

Ausnahmsweise richtig afroamerikanisch

Solche Preisentscheidungen gegen das erwartet Plakative haben einen Vorteil. Sie geben anderen Würdigungen ein wenig mehr Glaubwürdigkeit. Der Afroamerikaner Sterling K. Brown, mit dem Globe als bester Seriendarsteller bedacht, hat sich dafür bedankt, dass er in „This is us“ nicht einfach als Quotenschwarzer auf eine x-beliebige Rolle gesetzt wurde, sondern dass seinen Figur als spezifisch afroamerikanischer Charakter entwickelt wurde. Dass Kaluuya nicht gewinnen hat, befreit Browns Preis von dem Verdacht, da sei ein bloßer Automatismus am Werk gewesen. Die Golden Globes, vergeben von der nicht einmal einhundert Mitglieder umfassenden Vereinigung der Auslandspresse in Hollywood, sind ja ein taktisch sehr viel durchgefeilterer, für Konsensdebatten anfälligerer Preis als die Oscars, über die Tausende entscheiden.