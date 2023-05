In Grafenau-Dätzingen

1 Einige Beamte zogen sich bei dem Einsatz leichte Verletzungen zu. Foto: Eibner/Fleig

Nachdem sie eine Verkäuferin in einem Discounter beleidigt haben sollen, haben zwei Männer in Grafenau-Dätzingen im Kreis Böblingen mehrere Polizisten beschäftigt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am Samstagabend hat eine Mitarbeiterin eines Lebensmitteldiscounters in der Döffinger Straße in Grafenau-Dätzingen (Kreis Böblingen) gegen 22 Uhr die Polizei alarmiert, weil zwei Kunden sie beleidigt haben sollen.