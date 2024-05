In Gebäude in Dänemark

5 Die Rauchwolken waren auch 30 Kilometer vom Brandort entfernt zu sehen. Foto: AFP/LISELOTTE SABROE

In einem Bürogebäude des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk außerhalb Kopenhagens ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Das Gebäude musste evakuiert werden.











In einem Bürogebäude des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk außerhalb Kopenhagens ist am Mittwoch ein Großbrand ausgebrochen. „Es ist ein riesiges Feuer. Wir haben etwa 100 Feuerwehrleute vor Ort“, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr, Martin Smith, der Nachrichtenagentur AFP. Alle Menschen seien aus dem Gebäude in Bagsvaerd im nördlichen Großraum Kopenhagen evakuiert worden, sagte er: „Es ist niemand drinnen.“