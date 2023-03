1 In der Druckerei gab es eine Störung Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Aufgrund von technischen Problemen in unserer Druckerei konnten wir die Stuttgarter Nachrichten am Dienstagabend leider nicht wie gewohnt produzieren. Die Störung führte dazu, dass in der Druckerei im Stuttgarter Pressehaus nur auf einer statt der üblichen drei Linien gedruckt werden konnte. Deshalb fehlte in einigen Ausgaben der Stuttgarter Nachrichten der gewohnte Lokalteil und in Teilen die aktuelle Berichterstattung über die politischen und sportlichen Ereignisse des Dienstagabends. Die Fernausgabe konnte dazu nicht ausgeliefert werden, statt der Kreisausgabe bekamen einige Leserinnen und Leser der StN die Stuttgarter Zeitung zugestellt.

Aus diesem Grund haben wir für alle unsere Leserinnen und Leser das StN-E-Paper mit der gesamten lokalen Berichterstattung sowie mit den aktuellen Geschehnissen vom Dienstagabend kostenlos freigeschaltet.

Dieses finden Sie unter www.stuttgarter-nachrichten.de/epaper

Da sich die Störung nicht kurzfristig beheben ließ, erschienen einige Titel der Zeitungsgruppe Stuttgart nicht – dies betraf die Kreiszeitung Böblinger Bote, Fellbacher Zeitung, Marbacher Zeitung, Kornwestheimer Zeitung und Cannstatter Zeitung. Den Leserinnen und Lesern dieser Titel wurden stattdessen die Stuttgarter Zeitung oder die Stuttgarter Nachrichten zugestellt.