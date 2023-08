In den Highlands in Schottland

1 Am Aonach Eagach genannten Grat in den Highlands wurden die Leichen geborgen. Foto: IMAGO/ingimage/ via imago-images.de

Drei Wanderer sind auf einer gefährlichen Route in Schottland verunglückt. Der insgesamt etwa zehn Kilometer lange Weg führte über zwei Gipfel mit jeweils etwa 1000 Metern Höhe.









In Schottland sind drei Bergwanderer auf einer gefährlichen Route ums Leben gekommen. Die Leichen seien am Aonach Eagach genannten Grat in den Highlands gefunden worden, teilten die Rettungskräfte am Montag mit.