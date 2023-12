In Bietigheim-Bissingen: Schwimmhalle muss spontan schließen

In Bietigheim-Bissingen

1 Teile des Bads am Viadukt sind vorerst nicht zugänglich. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Bei der täglichen routinemäßigen Kontrolle im Bad am Viadukt ist ein möglicher Schaden festgestellt worden, der nun näher untersucht wird. Der Saunabereich bleibt geöffnet.











Die Schwimmhalle im Bad am Viadukt musste am Dienstag bis auf Weiteres geschlossen werden. Das teilen die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen mit. Bei der täglichen routinemäßigen Kontrolle sei festgestellt worden, dass sich eine Deckenplatte über der Sprunganlage verformt hat. Die Stadtwerke haben nun eine tiefer gehende Überprüfung veranlasst, was es mit der Verformung auf sich hat. Bis zur Klärung des Falls sei eine Schließung der Schwimmhalle erforderlich. Man werde darüber informieren, wenn der Schwimmbetrieb wieder möglich ist. Der Saunabetrieb ist von der Schließung nicht betroffen. Informationen auf www.baeder-swbb.de.