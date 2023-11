Esslingen ist international bekannt für seinen Weihnachtsmarkt. Die britische Tageszeitung „The Times“ hat in ihrem Reiseteil die Veranstaltung in die Liste der besten Weihnachtsmärkte Europas aufgenommen. Das sind die Gründe dafür.

Esslingen ist über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus für seinen Weihnachtsmarkt bekannt und ein international beliebtes Ausflugsziel.

Das sehen offenbar auch Autoren im Reiseressort der britischen Zeitung „The Times“ so und haben den Esslinger Weihnachtsmarkt in ihre Liste der 24 schönsten Weihnachtsmärkte Europas aufgenommen. In der Tat sind die bunten Fachwerkhäuser Esslingens sowie die Neckarkanäle, die sich durch die Altstadt schlängeln eine Traumkulisse für den alljährlich stattfindenden historischen Weihnachtsmarkt.

Feuerschlucker und Stelzenläufer

In ihrer Beschreibung heben die „Times Travel“-Autoren nicht nur die Nähe zu Stuttgart hervor, sondern auch die fußläufigen Entfernungen in dem mittelalterlichen Esslingen sowie die Gastronomieszene. Ferner weisen sie auch auf die Markt-Attraktionen hin: den Feuerschlucker oder den Stelzenläufer.

Doch nicht nur für „Times Travel“ ist Esslingen eine Reise wert. Der Online-Reiseanbieter „We love holidays“ hatte im Vorfeld der Weihnachtsmarkteröffnungen eine Umfrage gestartet, welche Städte laut Instagram-Nutzern die schönsten Weihnachtsmärkte haben. Im Deutschlandranking kam Esslingen hierbei auf Platz acht.

Was die Autoren von „Times Travel“ allerdings unerwähnt lassen, sind zwei weitere Attraktionen: der Fackelumzug zur Esslinger Burg sowie die mittelalterliche Musik. Beides versetzt die Besucher in eine längst vergangene Zeit.

Der Esslinger Weihnachtsmarkt beginnt am 23. November. Am Totensonntag, 26. November, bleibt der Markt geschlossen.