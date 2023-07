In Baggersee in der Nähe von Karlsruhe

Ein 54 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend in einem Baggersee in der Nähe von Karlsruhe ertrunken. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann unterging.









Ein Mann ist am Dienstagabend in einem Baggersee in der Nähe von Karlsruhe ertrunken. Der 54-Jährige sei gegen 19.30 Uhr in der Nähe des Badestrandes im Bad Schönborner See geschwommen und hätte plötzlich nach Hilfe gerufen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.