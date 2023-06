Wann kommt der neue Impfstoff in der Region an?

1 Mit dem Impfstoff Novavax verbindet sich die Hoffnung, noch manchen Impfskeptiker vom Sinn der Corona-Schutzimpfung überzeugen zu können. Foto: imago images/Martin Wagner

Der Impfstoff wird demnächst in die Region geliefert – und es gibt schon Pläne, wie man das Vakzin möglichst gerecht verteilt. Doch wer wird überhaupt geimpft?









Stuttgart - Am Montag hat die Bundesrepublik die ersten 1,4 Millionen Dosen des neuen Impfstoffs Novavax erhalten. Weil es sich dabei um einen sogenannten Totimpfstoff handelt, setzen viele Verantwortliche darauf, dass sich die Impfbereitschaft bei Skeptikern mithilfe von Novavax steigern lässt. Bis die Impfdosen allerdings auf die Bundesländer verteilt sind, werden noch ein paar Tage ins Land gehen. Wie bereiten sich das Land Baden-Württemberg, die Landkreise in der Region Stuttgart und die Landeshauptstadt auf die neue Impfaktion vor? Und wo wird Novavax in der Region zuerst gespritzt?