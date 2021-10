1 Bei der Impfaktion auf dem Kronprinzplatz in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Stuttgart - „Gibt es hier Freibier?“, witzelt ein Passant mit Blick auf die Schlange auf dem Kronprinzplatz in Stuttgart. „Nein. Hier gibt es Impfungen“, klärt ihn eine Mitarbeiterin des Corona Testzentrums auf. Eine Neuigkeit, die den Passanten erfreut: „Das finde ich klasse. Auch, dass sie hier alle am Samstag arbeiten. Vielen Dank für diesen Einsatz“, sagt er zur Mitarbeiterin, bevor er seine Einkäufe fortsetzt. Wie ihm geht es auch weiteren Passanten: „Ich würde mir gerne eine Drittimpfung abholen, vielleicht komme ich später noch mal“, so eine Frau mittleren Alters.

Rund 60 Menschen stehen bei der Impfaktion der Stadt an. Sie ist in Zusammenarbeit mit Stuttgarter Hilfsorganisationen, der niedergelassenen Ärzteschaft und des Klinikums Stuttgart auf die Beine gestellt worden. „Es gibt heute Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. Wie sich diese verteilen, ist bei solchen Aktionen immer bunt gemischt“, erklärt Christian Menzel, Verantwortlicher des mobilen Impfteams. Er und seine Kollegen impfen hier von 10 bis 20 Uhr mit den Impfstoffen von Biontech, Johnson und Johnson und Moderna. „Unserer Erfahrung nach möchten etwa 25 Prozent aller Menschen bei solchen Terminen Johnson und Johnson“, so Menzel weiter. Der Großteil ließe sich Biontech spritzen. Moderna sei hingegen nur noch wenig nachgefragt.

1000 Dosen mit Impfstoff sollen verteilt werden

Insgesamt könne das Team heute 1000 Impfdosen verimpfen: „Sollten die weg sein, können wir aber immer noch Nachschub holen“, so Menzel, der optimistisch ist, dass es heute keine allzu langen Wartezeiten geben wird. Dafür habe das Team extra vorgesorgt: „Wir haben heute fünf bis sechs Ärzte im Einsatz, normalerweise sind es bei solchen Terminen zwei bis drei,“ erklärt er. So könne man pro Stunde 100 Impfungen verteilen. Auf den ganzen Tag, von 10 bis 20 Uhr, gerechnet mache das 1000 Dosen.

Und tatsächlich geht es für die Impflinge am Vormittag recht schnell. Rund 30 Minuten wartet ein Mann aus Leinfelden, der am Morgen in der Zeitung von der Aktion erfuhr: „Ich habe dann spontan entschlossen herzukommen und mir meine Booster-Impfung für meine Erstimpfung mit Johnson und Johnson zu holen“, erklärt er. Für das mobile Angebot habe er sich aus praktischen Gründen entschieden: „Bei meinem Hausarzt wurde mit gesagt, dass die Warteliste schon sehr voll ist. Da geht das hier schneller und unkomplizierter“.

Verschiedene Gründe sprechen fürs Impfen

Auch eine Mutter und ihre erwachsene Tochter aus Leonberg freuen sich über die unkomplizierte Möglichkeit, hier eine Impfung zu bekommen. Für die beiden ist es die Erstimpfung, wie sie erzählen: „Ich bin ehrlich, ich will nicht dauernd für die Tests zahlen“, lautet die Begründung der Tochter heute in der Schlange zu stehen. Die Mutter hingegen hat andere Gründe: „Ich bin nicht hier, weil ich in den Urlaub will oder so, sondern weil das am Ende doch keine leichte Erkrankung ist. Weil ich vorsichtig bin, lasse ich mich erst jetzt impfen“.