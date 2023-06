1 Grün dominiert die Calwer Passage. Foto: ubo

Die komplett bewachsene Fassade ist ein Pionierprojekt der Architektur. Mieter der Calwer Passage berichten nun, Ferdinand Piëch habe die grüne Oase verkauft.









Selbst in diesen heißen Tagen grünt’s so grün an den mit viel Ehrgeiz entwickelten Vorzeigebau in Stuttgart, der internationale Aufmerksamkeit erzeugt. Etwa 11 000 Pflanzen, darunter Immergrün, Winterjasmin, Strauch-Efeu und Clematis, wachsen an dem Gebäude, das an der denkmalgeschützten Calwer Passage neu entstanden ist. Ein Mini-Mischwald steht auf dem Dach, und auf dem Platz vor dem Eingang des vor acht Monaten neu eröffneten Schmuckstücks aus Glas und Marmor ragen gesund wirkende Bäume aus einer Stadtoase empor – dort, wo sich geografisch die Mitte der Stadt befindet.