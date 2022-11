1 Das Großmann’sche Haus in der Kirchstraße 21 in Unterboihingen wird für einen Euro zum Verkauf angeboten. Die Stadt fordert allerdings, dass das Gebäude aus dem 15. Jahrhundert denkmalgerecht saniert wird. Foto: /Kerstin Dannath

In Zeiten allgemeiner Wohnungsknappheit klingt ein ganzes Haus für einen symbolischen Preis von einem Euro wie ein Witz. Ist es aber mitnichten. Die Stadt Wendlingen versucht seit geraumer Zeit, jemanden zu finden, der für eben diesen Betrag das Gebäude in der Kirchstraße 21 im Stadtteil Unterboihingen, im Ort als „Großmann’sches Haus“ bekannt, kaufen möchte. Da bislang kein Angebot bei der Verwaltung einging, wurde die Frist jüngst von Ende Oktober bis zum Jahresende verlängert.

Jens Fritz, Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Grundstücksverkehr und Recht, ist im Stress. Denn neben dem Alltagsgeschäft als Wendlinger Wirtschaftsförderer ist er für die Vermarktung des Gebäudes, das als ehemaliger Widdumhof aus dem 15. Jahrhundert als eines der ältesten Häuser Unterboihingens gilt, zuständig. Rund ein Dutzend Interessenten hat er in den letzten Wochen durch das sanierungsbedürftige Gebäude geführt. „Es waren ganz unterschiedliche Besucher“, sagt er – einige trieb die pure Neugier, zwei Interessenten hatten sogar ihren persönlichen Architekten dabei, auch einige Handwerker ließen sich das Haus zeigen. Gewerbliche Investoren hätten sich bislang allerdings nicht blicken lassen, so Fritz.

Attraktive Lage

Mathilde Großmann, die 2018 gestorben ist, hatte das Gebäude der Stadt vermacht. Mit einer Gesamtwohn- und -nutzfläche von etwa 200 Quadratmetern, einem ausbaufähigen Keller mit Tageslicht, einem Dachgeschoss sowie dem Teil einer Scheune und zwei kleineren Flurstücke kann sich das Angebot sehen lassen; der spätere Anbau gehört nicht dazu. Auch die Lage gegenüber dem Stadtmuseum und der Sankt-Kolumban-Kirche besticht. Obendrein steht das Haus seit Jahren nicht mehr unter Denkmalschutz – diese Eigenschaft ging wegen „erheblicher Eingriffe und Veränderungen der Gebäudesubstanz“ verloren –; ein potenzieller Käufer hätte also Spielraum.

Die Stadt fordert jedoch eine „denkmalgerechte“ Sanierung. Wünschenswert sei etwa, dass etwa das alte Fachwerk, das momentan hinter unscheinbaren grauen Platten verborgen ist, wieder freigelegt wird. „Es soll ‚alt’ aussehen und sich wieder gut in die Umgebungsbebauung einfügen“, erklärt Fritz. Hinsichtlich Fenster und Dach hätte ein künftiger Eigentümer aber relativ freie Hand. Im Innenraum sowieso. „Wir haben bewusst viel offengelassen“, erläutert Fritz. Nun hofft die Stadt auf kreative Köpfe, die vielleicht mit ganz neuen Ideen kommen.

Mehr als ein Grobentwurf gefordert

Eine weitere Bedingung ist, dass die Bewerbung über einen Grobentwurf hinausgehen soll. Neben einer detailreichen grafischen Darstellung sollen auch Beschaffenheit und Statik einbezogen werden. Für die endgültige Vergabe ist der Wendlinger Gemeinderat zuständig. Bewerbern, die nicht zum Zug kommen, stellt die Stadt einen Zuschuss zu den Planungskosten von maximal 2500 Euro in Aussicht. „Die formale Bewerbung soll keine Hürde sein“, betont der Wirtschaftsförderer. Damit solle nur sichergestellt werden, dass sich die Interessenten ernsthafte Gedanken über das Projekt gemacht haben. Jens Fritz schätzt, dass mindestens 200 000 Euro in die Sanierung gesteckt werden müssen, wobei es „nach oben keine Grenze gibt, das hängt von den individuellen Ansprüchen ab“.

Falls sich weiterhin keine Käuferin oder kein Käufer findet, wird das Thema nochmals im Gemeinderat verhandelt. Allerdings gibt es laut Fritz derzeit keinen Plan B. Bereits im Vorfeld hatten sich Gemeinderat und Stadtverwaltung aber viele Gedanken über die künftige Nutzung gemacht. Das Ideenspektrum war breit: Die Stadt könnte in dem Gebäude selbst Mietwohnungen bauen, es könnte als Flüchtlingsunterkunft dienen oder in das Stadtmuseum integriert werden.

Wirtschaftsförderer hofft auf Handwerker

Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen drängt sich derzeit erneut der Gedanke auf, das alte Gemäuer für die Unterbringung zu nutzen. Gleichwohl winkt der Wirtschaftsförderer ab: „Hinsichtlich der Größe würde uns das aber nicht viel nutzen“, sagt er. Außerdem würden die erforderliche Sanierung einige Zeit in Anspruch nehmen – die Stadt benötigt aber schnell Wohnraum für Flüchtlinge. Ganz ausschließen will Fritz den Gedanken dennoch nicht. Er hofft nun, dass sich doch noch ein Handwerker findet, der sich an das Projekt wagt. Schließlich sei das auch eine gute Werbung fürs Geschäft: „Ich habe das Gefühl, dass so jemand dem Projekt gerecht werden kann. Ich bin gespannt, was sich noch tut.“

Besonderheiten des Großmann’schen Hauses

Rechtslage

Das Großmann’sche Haus stand von 1998 an unter Denkmalschutz, aufgrund der zahlreichen baulichen Veränderungen wurde dieses Gebot aber „zu einem späteren, nicht bekannten Zeitpunkt wieder aus dem Denkmalverzeichnis herausgenommen“, wie es in einer E-Mail des zuständigen Regierungspräsidiums in Stuttgart dazu heißt. 2014 fand auf Wunsch der damaligen Eigentümer eine neuerliche Prüfung des ehemaligen Widdumhofs auf seine Denkmaleigenschaft statt, allerdings erfolglos.

Besonderheit

Der Wendlinger Wirtschaftsförderer Jens Fritz empfiehlt potenziellen Interessenten, sich vor Abgabe einer offiziellen Bewerbung mit dem sogenannten Stockwerkeigentum auseinanderzusetzen. Davon sind bei dem Gebäude in der Kirchstraße 21 zwei Räume betroffen. Dabei handelt es sich um eine sehr alte Rechtsform, bei der ein Miteigentum des Besitzers des später angebauten Gebäudeteils zugrunde liegt, das mit einem Nutzungsrecht verbunden ist.