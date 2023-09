Was wird aus Immobilie in Leonberg?

Was aus der ehemaligen Seniorenresidenz am Leonberger Parksee wird, ist derzeit völlig unklar. Der Käufer der Immobilie stellt sich stumm.











Leere. Einst saßen vor dem Gebäude in der Ostertagstraße ältere Menschen auf den Bänken, unterhielten sich, wünschten sich einen guten Tag. Doch diese Zeiten sind vorbei. Die Seniorenresidenz am Parksee in Leonberg steht seit einigen Monaten leer. Von den Senioren, die einst hofften, hier gut aufgehoben ihren Lebensabend zu verbringen, lebt niemand mehr in dem mehrstöckigen Haus.